Controlli su carburante, sequestrati 36mila litri di gasolio

Circa 36mila litri di gasolio non a norma sono stati sequestrati all'esito di controlli congiunti svolti da militari della Guardia di finanza del Comando provinciale di Rieti e funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Rieti - Viterbo. La verifica, avvenuta nei giorni scorsi, era mirata alla distribuzione, circolazione e commercializzazione dei carburanti ed era finalizzata non solo a garantire il corretto assolvimento degli obblighi impositivi, ma anche il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione, la qualità del prodotto venduto e la trasparenza dei prezzi al consumatore. Nel corso dell'attività, sono stati controllati sette distributori stradali, un deposito di introduzione, stoccaggio e spedizione di prodotti petroliferi e le autobotti per il trasporto . L'articolato dispositivo di controllo ha permesso di individuare 30.256 litri di gasolio contenuti in autocisterne, e 5.630 litri di gasolio contenuti nel serbatoio di un distributore non conformi all'immissione in libera pratica in relazione al cosiddetto punto di infiammabilità (flash point).

L'utilizzo di gasolio con un valore di infiammabilità inferiore alla soglia prevista determina effetti negativi sul funzionamento del motore nonché un aumento delle emissioni nell'ambiente. Il carburante è stato posto sotto sequestro penale, per evitarne la commercializzazione a danno degli utenti. All'esito dell'attività, sono strate deferite alla procura di Rieti, tre persone, legali rappresentanti delle società coinvolte, per il reato di frode nell'esercizio del commercio.



