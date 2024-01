Assessora Lazio,nel 2029 potrebbe concludersi Orte-Civitavecchia

"Una volta avviati i lavori, ci vorranno circa 4 anni per completare l'opera. Nel 2029 potrebbe concludersi la Orte Civitavecchia". Così Manuela Rinaldi, l'assessora ai lavori pubblici della Regione Lazio, a margine della conferenza stampa per la presentazione dell'avvio del dibattito pubblico per il completamento della Orte-Civitavecchia. "Il dibattito riguarderà il tratto Monte Romano-Civitavecchia, un tratto molto complicato che è già stato oggetto di un ricorso al Tar e un annullamento del parere espresso nel 2018 - ha spiegato l'assessora - Il ministero ha commissariato questo tratto stradale, ci sono delle idee progettuali, sulle quali si svolgerà il dibattito pubblico dal primo febbraio per trovare una sintesi anche con gli stakeholder e procedere con un progetto definitivo prima di fare la gara d'appalto".

Il dibattito pubblico durerà 4 mesi e all'inizio di giugno si dovrebbe "avere la relazione finale, con l'accoglimento o meno di quello che gli stakeholder porteranno sul tavolo", ha aggiunto Rinaldi, spiegando che si tratta di "un'area dove ci sono tanti vincoli e problematiche da superare. Il percorso è stato avviato su tutti e 4 i tracciati per quanto riguarda eventuali pareri sui beni paesaggistici e i vincoli esistenti, spero entro l'anno di avere un primo progetto definitivo per poi poter avviare le gare nel 2025 dove abbiamo previsto anche la richiesta di finanziamenti specifici al Mit". "È un giornata storica. Speriamo di poter concludere, quantomeno l'iter progettuale, in questa legislatura - ha affermato l'assessora in conferenza -. Abbiamo chiesto come Regione di inserire i finanziamenti all'interno dell'accordo di programma tra il Mit e Anas, che speriamo venga sottoscritto a giorni. Speriamo davvero che questa sia la volta buona affinché questa strada che idealmente nasce negli anni '60 trovi compimento".



