Bimbo abbandonato: al vaglio video telecamere ad ampio raggio

Al vaglio le registrazioni delle telecamere ad ampio raggio per dare un nome alla donna che, due sere, fa ha abbandonato un bimbo di circa sei mesi nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale di Aprilia.

I carabinieri, che indagano sulla vicenda, puntano a ricostruire il percorso che ha fatto per risalire eventualmente al mezzo con cui è arrivata nelle vicinanze del nosocomio e chiarire anche se l'aspettasse qualcuno nei paraggi.

Sotto la lente, inoltre, le celle telefoniche per individuare il suo cellulare. Intanto gli investigatori continuano ad ascoltare le persone presenti l'altra sera nell'ospedale e che potrebbero aver notato qualche dettaglio di quella donna che, con il volto coperto da mascherina e un foulard sulla testa, ha lasciato il passeggino con il bimbo, ben coperto, ed è sparita nel nulla.





