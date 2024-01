Tiro a volo: Cdm Il Cairo; Valeri è secondo nel Trap

Comincia bene la stagione internazionale, che avrà come culmine l'Olimpiade di Parigi, per il tiro a volo italiano. Nella gara di Trap della prima 'tappa' di Coppa del Mondo, in corso a Il Cairo, l'azzurro Diego Valeri, 27enne laziale di Artena, si è piazzato al secondo posto, con 41/50 in finale, dietro allo spagnolo Alberto Fernandez (oro a Tokyo 2020 nel Mixed), vincitore con 42/50. Al terzo posto il turco Oguzhan Tozun, con 28/40, che ha preceduto l'altro azzurro Valerio Grazini, carabiniere viterbese (25/35).

"Sono davvero molto soddisfatto - le parole di Valeri dopo la gara -. Ero alla mia prima convocazione nella nazionale maggiore e volevo ringraziare il ct Marco Conti nel modo migliore. Non è stato facile perché l'impianto è molto tecnico e i continui cambiamenti di tempo, il vento e il freddo non ci hanno facilitato il compito, ma con questo argento ho dimostrato di meritarmi la convocazione. Ringrazio Conti e la Fitav per la fiducia".

Male le italiane nella gara femminile: nessuna di loro è riuscita ad arrivare nella finale a sei. Il miglior piazzamento è stato il 12/o posto di Silvana Maria Stanco. L'oro è andato alla kazaka Mariya Dimitryenko con 40/50, davanti alla spagnola Fatima Galvez (oro con Fernandez nel Mixed di Tokyo 2020), che ha ottenuto 39/50 e alla rappresentante di San Marino Alessandra Perilli con 32/40.



