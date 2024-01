Incendio distrugge dieci ettari in collina a Pastena

Due interventi hanno impegnato nella giornata il personale dei Vigili del Fuoco in provincia di Frosinone: il primo per domare un incendio che ha distrutto dieci ettari di vegetazione ed il secondo per liberare i feriti dalle lamiere di un'utilitaria rimasta coinvolta in un incidente stradale.

Il primo intervento è iniziato intorno alle 10 di questa mattina sui monti di Pastena dove è stato necessario l'intervento degli specialisti per indirizzare da terra un elicottero con cui circoscrivere le fiamme. L'incendio è stato estinto poco dopo le ore 16 ed ora si sta indagando per stabilirne le cause.

Ad Amaseno nel pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via del Cimitero, per un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un mezzo pesante che trasportava rotoballe di fieno ed un'auto. I pompieri hanno liberatoi i feriti rimasti intrappolati nell'auto e li hanno affidati alle cure del personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rileievi con cui stabilire le cause e le responsabilità.





