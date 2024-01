Cadavere di una donna recuperato nel porto canale di Fiumicino

Il cadavere di una donna, dall'apparente età di circa 40-45 anni, è stato recuperato intorno alle 17.30 nel canale navigabile del porto di Fiumicino, non lontano dal ponte mobile 2 giugno. Sul posto ci sono i carabinieri della stazione di Fiumicino ed i militari della Capitaneria di porto di Roma, anche con un battello, oltre ai sanitari del 118. A segnalare la presenza del corpo dei passanti sulla banchina. La donna ha indosso un giubbotto e dei pantaloni. Non sembrerebbe in stato di avanzata decomposizione.

E' stato già informata l'Autorità giudiziaria per il trasporto del cadavere al Verano. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. Da accertare l'identità della donna.



