Atletica: Simonelli stabilisce nuovo primato italiano dei 60 hs

Pomeriggio show per gli azzurri dell'atletica impegnati nei meeting all'estero: Lorenzo Simonelli firma il record italiano dei 60 ostacoli con il crono di 7.50 superando dopo undici anni il 7.51 di Paolo Dal Molin del 2013. L'azzurro trionfa nell'Orlen Cup a Lodz, in Polonia, con un crono che balza attualmente in vetta alle liste mondiali dell'anno. Il romano dell'Esercito non tradisce nella sua specialità e sbarca definitivamente su un altro pianeta: dopo il super 6.59 di sabato scorso sui 60 piani, piazza l'acuto anche nei 60 ostacoli. Oggi va alla grande già in batteria: con 7.59 pareggia quanto fatto agli Europei indoor di Istanbul nel marzo scorso, quando sfiorò il podio. Meno di un'ora dopo, ecco il capolavoro in finale: esce dai blocchi in maniera efficace, sul primo ostacolo è già al comando, ma è soprattutto la progressione che fa spavento, barriera dopo barriera. A poco più di un mese dai Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo), l'azzurro si proietta ai piani altissimi delle liste mondiali, ancora da 'popolare' visto che la stagione è soltanto all'inizio. Ma le premesse sono clamorose: con un Simonelli così si può sognare. .

Nello stesso meeting sfreccia Zaynab Dosso che porta il primato italiano dei 60 metri a 7.09 in batteria, abbassando di cinque centesimi il record che già le apparteneva (7.14 nelle ultime due stagioni). A Lodz può brindare anche l'argento mondiale Leonardo Fabbri che riparte con un successo nel peso (21,26).

A Sabadell, in Spagna, l'ultimo salto è vincente per Larissa Iapichino che apre la stagione nel lungo con 6,62 e supera la spagnola Fatima Diame (6,56).



