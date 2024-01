Zuncheddu, il procuratore generale di Roma chiede l'assoluzione

Il procuratore generale della Corte di Appello di Roma, nell'ambito del processo di revisione, ha chiesto l'assoluzione, con la formula per non avere commesso il fatto, per Beniamino Zuncheddu, l'ex allevatore sardo da 33 anni in carcere per l'accusa di essere l'autore della strage di Sinnai (Cagliari) dell'8 gennaio del 1991 in cui morirono tre pastori. La sentenza è attesa in serata.

Zuncheddu dal 25 novembre scorso è in stato di libertà dopo che i giudici capitolini hanno dato l'ok ad una istanza presentata dal suo avvocato Mauro Trogu.

