Tiro a volo: Cdm Il Cairo; Trap, Grazini insegue il turco Tuncer

La gara della prima 'tappa' di Coppa del Mondo di tiro a volo a Il Cairo ha aperto la stagione agonistica internazionale degli Sport di Tiro che culminerà con i Giochi di Parigi 2024. Al termine delle prime tre serie di qualificazione la classifica maschile è guidata dal turco Tolga Tuncer con un solo errore all'attivo e il punteggio provvisorio di 74/75. Ottima la partenza degli azzurri Diego Valeri e Valerio Grazini che lo inseguono con un solo piattello di ritardo e il punteggio di 73/75. In forte ritardo, invece, Luca Miotto che domani ripartirà dal punteggio di 68/75 con scarse probabilità di riuscire a strappare un biglietto per la finale.

Anche al femminile la leadership provvisoria è in mano della Turchia, in questo caso con Rumeyesa Pelin Kaya attualmente prima con 71/75. Le azzurre Silvana Maria Stanco e Alessia Iezzi hanno avuto qualche difficoltà e domani riprenderanno la gara con il punteggio di 66/75, consapevoli di non poter più sbagliare per sperare nell'ingresso in finale. Fuori dai giochi per le medaglie, invece, Federica Caporuscio che con l57/75 è scivolata nella parte bassa della classifica.

Intanto sono arrivati in Egitto anche gli azzurri di Skeet guidati dal ct Andrea Benelli. In pedana ci saranno Tammaro Cassandro, Luigi Agostino Lodde e Gabriele Rossetti al maschile e Chiara Di Marziantonio, Martina Maruzzo e Sara Bongini al femminile.

Domani la gara di Trap proseguirà con gli ultimi 50 piattelli di qualificazione, poi i migliori sei tiratori si sfideranno in finale per le medaglie, in programma a partire dalle 13.15 italiane.



