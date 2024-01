Hanno tentato di tingere di rosso la bandiera di Israele ma gli agenti lo hanno impedito. Momenti di tensione al sit in davanti alla Farnesina con i movimenti pro Palestina e Gabriele Rubini, conosciuto come Chef Rubio da sempre in supporto della causa palestinese. "È offesa e vilipendio alla bandiera", hanno detto gli agenti impedendo l'azione. "È una cosa vergognosa, Palestina libera", hanno risposto gli attivisti di Cambiare Rotta e di Potere al Popolo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA