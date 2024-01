Roma: ceduto Vina al Flamengo, ai giallorossi 8 milioni

Ora è ufficiale: la Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Matias Vina al Flamengo. Il calciatore in estate era passato in prestito al Sassuolo, ma già nei giorni scorsi era rientrato nella Capitale per esser venduto alla società brasiliana. Alla società giallorossa per la cessione andranno 8.1 milioni più uno di bonus. Quest'ultima cifra, fa sapere il Flamengo è così suddivisa: 500mila euro nel caso il club carioca vincesse il campionato brasiliano, e 500mila nel caso di successo dei rossoneri nella Coppa Libertadores.

Il giocatore uruguayano ha già raggiunto la sua nuova squadra a Orlando, in Florida, dove si trova per uno stage di preparazione ai prossimi impegni.



