La Caritas di Roma offre nuove opportunità di volontariato

C'è tempo fino al 9 febbraio per iscriversi al Corso base di formazione al volontariato promosso dalla Caritas di Roma. L'iniziativa, che prevede otto incontri, tra moduli essenziali ed emozionanti approfondimenti, inizierà il 12 febbraio per concludersi il 14 marzo. Un'opportunità formativa aperta a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco nei centri della Caritas a Roma e a chi quanti desiderano esplorare le sfaccettature del volontariato con cuore e anima.

Sarà possibile immergersi in momenti di animazione pastorale, dinamiche di lavoro di rete, formazione e informazione sui servizi sociali ed esperienze di tirocinio.

Gli incontri saranno tenuti da operatori Caritas ed esperti del mondo del volontariato e dei servizi sociali pubblici e privati; si svolgeranno in orari diversi per favorire il più possibile la partecipazione.

Chi lo desidera, al termine del corso, potrà operare come volontario nelle opere-segno della Caritas a livello diocesano in attività a favore dei senza dimora, dell'integrazione dei cittadini immigrati, nella promozione della solidarietà al fianco dei giovani in difficoltà, delle famiglie, dei detenuti e dei malati di Aids.

Per iscrizioni - fino al 9 febbraio - rivolgersi all'Area educazione, volontariato e cittadinanza attiva, telefono 06.88815150, dal lunedì al venerdì ore 9-16, e-mail: volontariato@caritasroma.it



