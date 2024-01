Gualtieri,Giorno memoria va protetto da rischio antisemita

Quello dei cortei nel Giorno della Memoria "è un tema delicato, è giusto che ci sia una attenta valutazione dal governo. Ma la Giornata della Memoria ha un valore particolare che va tenuto fuori dalla legittima discussione sulla guerra". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato da Corriere.it.

"Questa giusta discussione politica è brutto che avvenga nel giorno in cui ricordiamo la Shoah, che ha una sua unicità e non è paragonabile ad altro crimine. Io sento profondamente questa unicità, e non è bello che proprio quel giorno questo dibattito possa portare a espressioni di antisemitismo,di attacco", ha aggiunto.



