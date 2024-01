Atletica: Simonelli, ho grandi ambizioni per Euro '24 a Roma

"Il 2024 sarà un anno molto impegnativo, con molte competizioni. Quella a cui noi italiani teniamo sicuramente di più è Roma 2024 visto che faremo gli Europei in casa. In particolare a casa mia, essendo romano. Ho grandi ambizioni per questo evento, sono veramente gasato e contento. Ci stiamo già preparando in vista dell'avvio della stagione indoor ma soprattutto pensando a Roma 2024". Sono le parole di Lorenzo Ndele Simonelli, velocista azzurro, facendo il punto sulla stagione che verrà e capace sabato scorso di chiudere i 60metri piani in 6.59 a un solo centesimo dalla migliore prestazione italiana Under 23 realizzata da Filippo Tortu del 2019.

"Fin da piccolo - continua il 21enne sprinter figlio di un antropologo e ricercatore e di madre tanzaniana - sono andato a vedere il Golden Gala e ad ammirare dal vivo gli atleti più forti. Vedevo delle gare bellissime e sognavo di potermi esprimere un giorno al livello di quei grandi campioni. In particolare, ricordo l'emozione di vedere correre a Roma Usain Bolt. Durante alcuni Golden Gala sono andato anche come volontario in servizio all'Olimpico: avevo il compito di spostare gli ostacoli in pista a seconda delle diverse discipline e nel frattempo riuscivo a strappare qualche autografo agli atleti. Alcuni di quei ragazzi, oggi, sono miei rivali nelle gare e sono veramente onorato di poter partecipare agli Europei di Roma, in quello stesso stadio in cui andavo a tifare da bambino".



