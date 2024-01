Studenti a Roma Tre, quanto avviene a Gaza come Varsavia

"Come vogliamo giustificare quello che sta succedendo in Palestina da 75 anni a questa parte? Venite qui come se non avessimo una coscienza politica; noi siamo dalla parte del popolo palestinese ma non siamo contro gli ebrei. Perché il corteo del 27 dovrebbe essere un problema? Quanto sta avvenendo a Gaza non è quanto avvenuto nel ghetto di Varsavia?". Così alcune studentesse a Roma Tre rivolgendosi ai relatori al termine della giornata organizzata dall'ateneo per il Giorno della Memoria.



