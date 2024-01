La Darsena di Fiumicino è una maleodorante cloaca a cielo aperto tra costosissime barche a vela di grandi e medie dimensioni, imbarcazioni da diporto a motore, alcuni mezzi navali della Guardia Costiera, intralciando anche la sicurezza stessa della navigazione e degli ormeggi.

Ormai nessuno ci fa più caso, considerato che sono decenni che periodicamente l'area diventa una vera discarica abusiva, ma lo spettacolo è indecoroso in una delle aree "cartolina" e biglietto turistico da visita della cittadina del litorale romano.

Come documentato dall'ANSA con foto e video, le acque dell'ampio bacino della Darsena ribollono non solo di vegetazione trasportata dalla corrente di risalita del mare e del Tevere, ma soprattutto di immondizia: mischiati, infatti, a canne, tronchi e fogliame, galleggiando indisturbati secchi e materiali di plastica tra bicchieri e bottiglie anche di vetro, resti di scarpe, involucri di giochi pirotecnici reduci dalla notte di capodanno, taniche di olio per alimentazione e di carburante, scarti di lavorazioni edili, lattine, palloni da calcio, boe di segnalazione per sub, buste ricolme di immondizia indifferenziata, pezzi polistirolo di risulta delle cassette, tra cui alcune alcune intere, utilizzate dai pescatori locali per trasportare in banchina prodotti ittici.

La sporcizia ha creato uno spesso strato superficiale tanto l'acqua di color marrone sembra ricoperta di una sorta di guaina oleosa che intrappola e rende tutto immobile. E questo è solo quel che si osserva a occhio. Chissà il fondale. La zona più sporca della Darsena è sottostante l'ingresso della sede del Circolo velico di Fiumicino dove domenica scorsa c'è stato un evento che ha richiamato armatori, skipper e velisti tesserati alla Federazione italiana Vela (Fiv) che nei fine settimana partecipano al campionato velico invernale di Roma, ben 80 imbarcazioni che in mare si sfidano, divise per categoria, al largo.

Sos Darsena di Fiumicino, straripa di sporcizia

Dalla terrazza e dal dehor del Circolo, il panorama era squallido mentre lungo le aree pedonali diverse famiglie passeggiavano con figli in carrozzina o cani al guinzaglio degustando un dolce o un gelato con vista discarica. Le modalità di bonifica della Darsena tra l'Autorità di sistema portuale ed il Comune sono previste e regolate da una Convenzione.

(martino.iannone@ansa.it)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA