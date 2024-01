Paura a Roma, armati di pistole rapinano una banca

Momenti di paura stamattina in una banca nel quartiere San Basilio, alla periferia di Roma. Intorno alle 8 due rapinatori, armati di pistole, sono entrati nella filiale di via Donato Menichella costringendo i dipendenti ad aprire la cassaforte.

Ma il colpo è fallito grazie all'intervento della polizia, allertata dalla vigilanza, che ha bloccato i due rapinatori.

Recuperate anche le due pistole, di cui una è stata trovata all'interno della banca buttata in un cestino del bagno. Non si registrano feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA