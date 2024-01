'La salute declinata al femminile', incontri di Palazzo Baleani

Le patologie gastroenterologiche hanno un'incidenza in costante aumento in tutto il mondo e il decorso e il trattamento presentano notevoli differenze di genere sia per livelli di complessità che per caratteristiche, con conseguenze sulla qualità della vita. Questo uno degli aspetti affrontati nel progetto condiviso dalla Sapienza e dal Policlinico Umberto I, "Gli incontri di Palazzo Baleani. La salute declinata al femminile". La giornata del 20 gennaio ha visto gli specialisti della Gastroenterologia confrontarsi con le Associazioni dei pazienti e con tutte le donne che hanno preso parte all'evento. Ad aprire i lavori, il Prof. Domenico Alvaro, Direttore della Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia della AOU Policlinico Umberto I e Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza Università di Roma, che ha evidenziato come "…..l'età e il sesso siano le due discriminanti fondamentali nella donna affetta da patologie gastroenterologiche e come sia, altrettanto fondamentale, l'iniziativa di oggi per promuovere la consapevolezza e la corretta informazione al pari della prevenzione, della diagnosi e dell'accesso ai percorsi diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie dell'apparato digerente". Per saperne di più https://www.policlinicoumberto1.it/gli-incontri-di-palazzo-balea ni-la-salute-declinata-al-femminile-2/. A Palazzo Baleani, la donna con patologie dell'apparato digerente è seguita dal Medico specialista in gastroenterologia che, oltre a saper diagnosticare, trattare e monitorare la malattia nel modo migliore possibile, riconosce la necessità di ricorrere all'aiuto di altri specialisti quali ginecologi, nutrizionisti, dermatologi e soprattutto reumatologi, tutte figure presenti all'interno del Policlinico Umberto I. "Per raccogliere queste esigenze - ha sottolineato il Professor Alvaro - è nato questo progetto! La donna viene presa in carico a 360° e avviata ad un programma di diagnosi e cura personalizzata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA