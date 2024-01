Con la XXVI edizione di World of Fashion in pedana i giovani

La manifestazione World of Fashion (Wof), ideata e condotta da Nino Graziano Luca, celebrerà la sua XXVI edizione a Palazzo Brancaccio, a Roma, e per la prima volta porterà in passerella soltanto marchi italiani e le collezioni di alcuni giovani designer, al debutto con le loro creazioni davanti al pubblico. In passerella due marchi ospiti fissi del Wof: Azzurra Di Lorenzo e Raffaella Pignataro, ma anche i giovani studenti del dipartimento Moda Micol Fontana dell'Istituto Aniene. La manifestazione prevede anche l'assegnazione dei World of Fashion Awards a nomi di spicco del mondo del design e a personalità che hanno promosso progetti di moda, arte ed etica.

I premi consistono in opere di Michele Affidato, il maestro orafo del Festival della Canzone di Sanremo. In questa XXVI edizione ad essere premiati saranno: Alessandra Ferraro, direttrice di Rai Isoradio; Eva Crosetta, conduttrice del programma Rai di approfondimento religioso "Sulla via di Damasco"; Livio Leonardi conduttore del programma Rai "Paesi che Vai"; Patrizia Vacalebri, giornalista ANSA esperta di moda e costume. Missione del Wof è la promozione di nuovi talenti della moda da tutto il mondo. Ecco perchè nel tempo il Wof si è affermato come un evento internazionale, che ha visto salire in pedana tanti designer provenienti da oltre 30 paesi: Egitto, Libia, Dubai, Qatar, Libano, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Bahrain, Kuwait, Colombia, Paraguay, Argentina, Albania, Cipro, Bulgaria, Tailandia, Sud Africa, Tunisia, Cina, India, Palestina, Malta, Spagna, Messico, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Mali, Iran e Italia.



