Comunità ebraica Roma, il corteo di sabato è mondo capovolto

"Il mondo capovolto è pensare di poter autorizzare un corteo antisemita che usa e abusa le parole di Primo Levi come arma contro di noi. Il tragico risveglio del 7 ottobre dimostra quanto sia facile capovolgere il mondo, essere negazionisti, macchiare le case di ebrei con la stella di David a Parigi, oltraggiare le pietre di inciampo a Roma. Noi ebrei non abbiamo paura, non più dai tempi dei rastrellamenti, non ci nasconderemo più e non staremo in silenzio: l'esercizio della memoria deve permetterci di smascherare il mondo capovolto di oggi". Lo ha ribadito Victor Fadlum presidente della comunità ebraica di Roma all'università Roma Tre.



