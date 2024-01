Circolare Ps, 'rinviare i cortei pro-Palestina del 27 gennaio'

L'invito ai questori a valutare l'adozione di prescrizioni che prevedano il rinvio ad altra data delle manifestazioni in favore della Palestina previste per sabato prossimo, "così garantendo la libertà di manifestazione che, nel caso di specie, va contemperata con il valore attribuito alla Giornata della memoria", è contenuto in una circolare firmata dal capo della Polizia, Vittorio Pisani.

Queste iniziative, in concomitanza con quelle per il Giorno della memoria, segnala la circolare, "potrebbero assumere connotazioni lesive, sotto l'aspetto formale organizzativo e contenutistico, del valore nazionale che la Repubblica Italiana ha attribuito allo spirito commemorativo in favore delle vittime delle leggi razziali, nonché di condanna alla persecuzione del popolo ebraico".

E, comunque, prosegue, riguardo alle manifestazioni per la commemorazione, "dovranno essere predisposte idonee misure di prevenzione e sicurezza, in considerazione della perdurante minaccia terroristica, prevedendo l'attuazione di dispositivi di ordine pubblico adeguati a fronteggiare eventuali azioni promosse in violazione dei provvedimenti adottati, nonchè il potenziamento delle misure di vigilanza degli obiettivi e siti di qualsiasi natura ritenuti potenzialmente esposti a rischio".



