Ancora lancio di sassi contro un bus a Roma, nessun ferito

Ancora un sasso lanciato contro un autobus di linea a Roma. E' accaduto ieri pomeriggio in via Candoni, in zona Magliana, dove si trovano un campo nomadi e la rimessa dell'Atac. Il sasso, che ha centrato il mezzo durante la sua corsa, ha infranto il vetro laterale destro. Non si registrano feriti. Sul posto i carabinieri dell'Eur. Non è la prima volta che si registrano episodi analoghi in prossimità del campo nomadi.

Anche la sera di lunedì scorso un sasso è stato lanciato contro un bus di linea. E' accaduto in via Pietro Bembo, in zona Primavalle, in periferia. La pietra ha infranto il vetro della fiancata laterale del mezzo della linea 983. Nessuno è rimasto ferito. Il conducente ha interrotto la corsa e fatto scendere i passeggeri. Sul posto i carabinieri della stazione di Montespaccato che indagano.



