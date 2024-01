A Santa Cecilia guida all'ascolto dei capolavori di Puccini

Per il centenario della morte di Giacomo Puccini che si celebrerà nel corso del 2024 l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone una guida all'ascolto di tutte le opere del compositore di Lucca in dodici incontri condotti da Michele Dall'Ongaro, presidente-sovrintendente della Fondazione, con esempi musicali, filmati e documenti. Sarà l'occasione per ripercorrere con esempi musicali, filmati e documenti, riferimenti al libretto e ai momenti chiave delle vicende, le note, le parole, le polemiche e i segreti di titoli tra i più amati e presenti nei cartelloni di tutto il mondo.

Il primo appuntamento, il 28 gennaio alle 11.30 nello Spazio Risonanze dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è dedicato a Manon Lescaut, dramma lirico in quattro atti per undici voci, coro e orchestra, su libretto di Ruggero Leoncavallo, Marco Praga, Domenico Oliva, Luigi Illica e Giulio Ricordi dal romanzo L'historie du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut di Antoine Francois Prévost d'Exciles. La première ebbe luogo al Teatro Regio di Torino il 1° febbraio del 1893 e raccolse ovazioni trionfali. Per la sua composizione, l'autore attinse anche ad alcune partiture precedenti, per esempio il Quartetto in re minore (1880-83), la lirica "Mentia l'avviso" del 1883, la Messa a quattro voci del 1880 e il Quartetto Crisantemi. Il secondo incontro la settimana successiva: il 4 febbraio è dedicato a Le Villi, esordio operistico del compositore. Il 20 ottobre è in programma un appuntamento speciale in occasione dell'apertura della Stagione sinfonica 2024-2025 che si inaugurerà lunedì 21 ottobre (con repliche il 24 e 26 ottobre) con Tosca, opera in tre atti su libretto di Illica e Giacosa, eseguita per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma il 14 gennaio del 1900 e che di fatto inaugurò il ventesimo secolo. L'ultimo appuntamento, il 15 dicembre, è con Turandot.



