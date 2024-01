007 Skyfall in Concert all'Auditorium della Conciliazione a Roma

Per la prima volta all'Auditorium della Conciliazione di Roma il 12 e il 13 aprile verrà eseguita dal vivo la colonna sonora del film di James Bond Skyfall, campione di incassi. Il cineconcerto sarà eseguito dall'Orchestra Italiana del Cinema, diretta da Anthony Gabriele, in occasione della terza edizione del Roma Film Music Festival, manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore e ai suoi protagonisti, in programma nella Capitale dall'8 al 13 aprile.

Sul grande schermo Daniel Craig veste i panni della leggendaria spia tra azioni mozzafiato e un ritmo che inchioda alla poltrona, mentre sul palco i 90 elementi dell'Orchestra eseguono la colonna sonora integrale del film in perfetto sincrono con le immagini. Le musiche, firmate da Thomas Newman, hanno conquistato il Bafta per la Migliore Colonna Sonora; il film, diretto da Sam Mendes, ha ottenuto nel 2012 due premi Oscar: miglior montaggio sonoro e migliore canzone, per l'omonimo brano interpretato da Adele. La serata dell'11 aprile si trasformerà in un Gran Gala 007 Style per rivivere le atmosfere e lo stile di uno dei personaggi iconici del cinema mondiale.

Le vendite dei biglietti per le due repliche di 007 Skyfall in Concert si aprono il 29 gennaio su Ticketone.



