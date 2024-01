Viterbo, inaugurato lo Spazio giovani dell'emporio solidale

Inaugurato oggi pomeriggio a Viterbo, nel quartiere Santa Barbara, lo Spazio Giovani. La nuova struttura si trova un'area adiacente all'Emporio solidale I Care, ideata per consentire ai bambini di giocare e studiare, grazie al sostegno di alcuni insegnanti volontari.

L'Emporio solidale I Care nasce alcuni anni fa dall'idea di alcune associazioni di volontariato e dal finanziamento della Regione Lazio, con lo scopo di permettere ad alcune famiglie con reddito basso di fare la spesa gratuitamente.

All'inaugurazione erano presenti: Il presidente dell'associazione Viterbo con amore, Domenico Arruzzolo, il prefetto Gennaro Capo, il vice sindaco Alfonso Antoniozzi, l'assessore ai servizi sociali Patrizia Notaristefano e il presidente della Fondazione Carivit Luigi Pasqualetti.

La sala, allestita con postazioni informatiche e materiale didattico, servirà ai giovani ospiti per fare i compiti, studiare e seguire corsi dedicati. Tutto questo, grazie all'aiuto di insegnanti volontari. "L' azione che svolge la vostra associazione è importantissima - ha detto il prefetto - questo perchè realtà come la vostra sono di vitale importanza per dare supporto allo stato nel sociale.

Mi auguro - ha concluso - che questo spazio dedicato ai bambini, un giorno possa crescere fino a diventare un palazzo intero".

Inizialmente lo Spazio giovani sarà aperto per soli due giorni a settimana, ma i volontari dell'associazione Viterbo con amore mirano all'apertura a tempo pieno. "Per ora sono solo due giorni - ha spiegato Aruzzolo - ma gradualmente aumenteremo le aperture pomeridiane, e faremo corsi dove i ragazzi potranno imparare materie utili, attuali e interessanti per i giovani, come il disegno grafico, l'informatica e la tecnica di creazione dei fumetti."



