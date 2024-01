Incidente mortale ieri sera a Roma in via Prenestina. Coinvolta una bici, su cui viaggiava un uomo di nazionalità bengalese di 40 anni e uno scooter guidato da un uomo italiano di 42 anni, che è deceduto a seguito dell'incidente. Sul posto la polizia locale per i rilievi.

Ferito e trasportato in ospedale l'uomo in sella a una bici.

Sull'esatta dinamica in corso le indagini da parte del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale.

