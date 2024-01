Sciopero trasporti, a Roma ritardi nelle metro A e B

Cominciato alle 8.30 il primo sciopero nazionale dei trasporti del 2024 proclamato dai sindacati di base: oggi mezzi pubblici a rischio. Attualmente a Roma le linee metro A-B-B1 - fa sapere Atac - proseguono il servizio, ma risultano in ritardo nelle corse. Così come la Termini-Centocelle. Sulla metro A chiuse per sciopero le stazioni Furio Camillo, Re di Roma e Barberini. Il servizio della linea C prosegue e risulta regolare. Mentre sono possibili riduzioni di corse, o interruzioni, fino alle 17, per i mezzi di superficie.

Tutti gli aggiornamenti sul sito atac.roma.it.



