Sbarco Anzio, l'ambasciatore americano Markell al Tevere Remo

"La decisione dell'Ambasciata americana di aver scelto il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo per la Commemorazione dell'80º Anniversario dello Sbarco di Anzio ci inorgoglisce e si basa sulla storia, il prestigio e l'ospitalità di questo Circolo". E' quanto ha affermato Daniele Masala, presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo che ha accolto con uno scambio di doni l'Ambasciatore americano in Italia Jack Markell. L'Ambasciatore, con il suo seguito, in visita ad Anzio e Nettuno, al cimitero sulla Via Nettunense si è attardato sulla terrazza della Sede marittima del Tevere Remo sulla Riviera Zanardelli guardando insieme al presidente Masala e al Vice Presidente Mario Luciani, Torre Astura dove effettivamente è avvenuta lo sbarco dell'Operazione Shingle.





