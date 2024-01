Roma si candidate per Water Forum 2027, ancora sfida con Riad

Roma si candida ad ospitare il World Water Forum del 2027. "Questo evento intende rilanciare con ambizione la candidatura di Roma. Il governo crede che siano tante le ragioni che concorrono a questa aspirazione della citta di Roma", ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare Nello Musumeci intervenendo stamane in Campidoglio al convegno 'Roma città dell'acqua'.

Per il World Water Forum del 2027 "il luogo ideale è Roma e noi saremo partecipi e protagonisti", ha sottolineato il sindaco Roberto Gualtieri. "Nel nostro piano clima gli investimenti sull'acqua sono centrali e significativi. Roma dall'inizio della sua storia è legata all'acqua - ha concluso il sindaco - l'acqua è vita e il nostro futuro".

Nella corsa ad aggiudicarsi il World Water Forum del 2027 la Capitale troverà come concorrente ancora una volta Riad dopo la sfida per Expo vinta dai sauditi.



