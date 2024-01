Droga e armi in auto, tre persone denunciate dai carabinieri

I Carabinieri di Alvito hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino tre persone, al termine di una serie di perquisizioni scattate dopo avere controllato una Nissan parcheggiata accanto ad una casa di campagna.

Mentre si avvicinavano per il controllo, la persona a bordo è scesa velocemente tentando di scappare nei campi: si tratta di un 37enne di Gallinaro bloccato dai militari nel giro di pochi metri. Con lui c'era il proprietario del mezzo che però non si è mosso dal posto. Perquisendo il veicolo i carabinieri hanno trovato cocaina, crack e marijuana: pochi grammi ma che i militari ritengono fossero destinate allo spaccio. Sul sedile posteriore c'era un fucile Beretta semiautomatico calibro 12.

L'arma appartiene al fratello del proprietario della Nissan, che abita nella villetta accanto alla quale il mezzo era parcheggiato. Si sta indagando per capire cosa dovessero farci.

Nel frattempo, insieme ai carabinieri di Casalvieri e San Donato Val di Comino è stata perquisita l'abitazione del 37enne di Gallinaro trovando materiali per il confezionamento delle dosi.

I due dell'auto sono stati denunciati per il possesso della droga e dell'arma, il titolare del fucile è stato segnalato per 'omessa custodia' dell'arma e gli sono state sequestrate le altre che deteneva legalmente in casa, in attesa della decisione della prefettura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA