Aggredisce la ex al centro di Roma, denunciato un turista

Ha aggredito la ex dopo il suo rifiuto a tornare insieme, ma è stato bloccato dalla polizia locale. E' accaduto nei giorni scorsi a Fontana di Trevi, al centro di Roma.

I due turisti stranieri erano in visita nella Capitale con un gruppo di persone. A Piazza di Trevi, l'uomo, un 35enne, ha stretto al collo e colpito sul viso la ragazza di 27 anni.

Sono stati gli agenti del I Gruppo Centro Storico, in servizio nell'area, a bloccare l'aggressore che ha tentato di allontanarsi.

La giovane, che ha presentato denuncia nei confronti dell'ex, è dovuta ricorrere alle cure mediche del caso, mentre per per il 35enne è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per lesioni.



