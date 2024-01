Di un ventenne il cadavere vicino a una scuola a Roma

E' un ventenne italiano l'uomo trovato stamattina all'interno del perimetro di una scuola a Roma. Secondo quanto si apprende, il cadavere era su sulle rampe di accesso agli scantinati nel cortile dell'istituto. Sul corpo sarebbero state trovate delle ferite. Da chiarire se siano compatibili con una caduta o con aggressione, Sono in corso indagini della polizia. Al momento non si esclude nessuna pista.

