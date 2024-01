Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in n cortile a ridosso della recinzione di una scuola in via Trionfale a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 11.30. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. L'uomo non è stato ancora identificato. Da chiarire le cause del decesso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA