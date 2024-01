Incidente con 4 camion sull'A1, tratto chiuso per due ore e code

Per un incidente che ha coinvolto sei veicoli, tra cui 4 mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato, sulla A1 Milano-Napoli, intorno alle 7:45 è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Ferentino e Pontercorvo verso Napoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Al momento sul luogo dell'incidente il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda in direzione Napoli.

Gli utenti verso Napoli dopo l'uscita a Ferentino, dove si registra 1 km di coda, potranno percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada a Pontecorvo, consiglia Autostrade per l'Italia.

Poco dopo le 10, sulla A1 Milano-Napoli, il tratto interessato dall'incidente è stato riaperto. Al momento il traffico viaggia su due corsie, di cui una in deviazione sulla carreggiata opposta, e si registrano 3 km di coda in direzione Napoli.



