Gualtieri,Atlante Pnrr non è lista cantieri è schema innovazione

"Si tratta di un importante strumento di divulgazione e di partecipazione a uno dei processi amministrativi più importanti per la città. Non è solo un elenco prezioso ma è uno strumento da consultare per avere sia una visione della trasformazione della città, affidata al Pnrr, e per conoscere i dettagli dei progetti e lo stato del loro avanzamento". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo alla presentazione dell'Atlante del Pnrr di Roma Capitale oggi in Campidoglio.

"Roma Capitale - ha aggiunto - gestisce in modo diretto 279 interventi per 1,15 miliardi di Pnrr, e aggiungendo le altre risorse Pnrr di Città metropolitana arriviamo a 2,4 miliardi a cui si aggiungono i progetti di altri enti che hanno ricadute su Roma. Il Pnrr a Roma non è una semplice lista di interventi - ha proseguito - ma abbiamo usato lo schema del Pnrr per tutti gli investimenti lungo gli assi della sostenibilità, dell' innovazione e della coesione sociale e territoriale. È un Atlante che restituisce la configurazione topografica e territoriale ma aiuta a capire anche la configurazione dei progetti intesi come una sorta di leva per una trasformazione più ampia e generale di Roma".

"A oggi - ha ricordato - abbiamo vinto il 90 per cento dei bandi del Pnrr. Abbiamo incardinato tutte le procedure. Dei 1,1 miliardi sono a oggi aggiudicati 750 milioni pari al 70 per cento del totale, il resto è in aggiudicazione. Sono partiti tanti cantieri e altri partiranno nei prossimi mesi. Parliamo di interventi partiti da zero e per cui a oggi già ci sono i cantieri in città dopo due anni".



