Campidoglio presenta Strategia di adattamento climatico per Roma

Una città più resiliente al cambiamento climatico, più bella, sostenibile e giusta, per mettere in sicurezza il territorio dagli impatti previsti al 2050 con interventi da realizzare entro il 2030: è la prima Strategia di Adattamento Climatico di Roma Capitale, prima città d'Italia a dotarsi di un simile strumento, presentata questa mattina in Campidoglio, dopo il voto in giunta, dal sindaco Roberto Gualtieri. Sicurezza idrogeologica, forestazione e lotta al super-caldo le priorità.

"Per il rischio idrogeologico la messa in sicurezza prevede una spesa di 840 milioni. Risorse che non ci sono, ma vanno mobilitate perché sono interventi fondamentali, servono tutti.

Sono investimenti che riducono l'esigenza di intervenire a valle, sono 'debito buono', appropriati e opportuni dal punto di vista della qualità della spesa pubblica. Sono investimenti prioritari che difendono la salute dei cittadini", ha detto Gualtieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA