Aggredisce vigile in strada a Roma, denunciato

Ha aggredito senza motivo un agente della polizia locale colpendolo al volto. Per questo un uomo di 30 anni straniero è stato denunciato. L'aggressione ai danni di un vigile del II Gruppo Sapienza è avvenuta in via Goito, in zona Termini.

Il trentenne, senza alcun apparente motivo, ha prima cercato di provocare l'operatore, che stava attraversando la strada per tornare al Comando di zona, e poi lo ha colpito al volto.

L'uomo è stato bloccato da una pattuglia e denunciato per lesioni. L'agente ferito è stato trasportato in ospedale dove si trova attualmente sotto osservazione.



