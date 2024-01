Occupazione di immobile a Roma, assolta 'Lucha y Siesta'

Assolta con formula piena dal giudice monocratico di Roma la presidente della Casa delle Donne 'Lucha y Siesta' per la vicenda legata all'occupazione dell'immobile di via Lucio Sestio, precedentemente di proprietà dell'Atac, nel quartiere Tuscolano.

La notizia della assoluzione è stata comunicata nel corso di una conferenza stampa all'esterno di piazzale Clodio a cui hanno preso parte attiviste dell'associazione. L'imputata era difesa dall'avvocatessa Federica Brancaccio.

"Siamo dovuti arrivare alla quarta udienza ma finalmente possiamo dire che Lucha y Siesta è stata assolta, è una vittoria collettiva, di tutte e tutti" hanno spiegato le appartenenti all'associazione. All'estero del tribunale è stato affisso uno striscione con la scritta "L'antiviolenza non si processa".





