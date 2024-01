Nel 2023 a Roma +8.629 imprese, miglior saldo in Italia

In un anno complesso per l'economia italiana, Roma e il Lazio mostrano dei dati economici incoraggianti. La Capitale, nel 2023, ha registrato il miglior saldo imprenditoriale a livello italiano: 26.763 iscrizioni a fronte di 18.134 cessazioni, pari a un saldo attivo di +8.629 imprese. E un tasso di crescita dell'1,91%, (più che doppio rispetto alla media nazionale del +0,70%). Il numero totale delle imprese registrate a fine dicembre 2023, a Roma e provincia, è pari a 444.687 unità.

Dati, quelli della Capitale, che aiutano il Lazio a essere la prima regione italiana per tasso di crescita delle imprese (+1,59%) e seconda (dopo la Lombardia) per saldo attivo: +9.710 nel 2023. Emerge dal report Movimprese diffuso oggi.

"In una situazione generale socio-politica che rischia di deteriorarsi ulteriormente e in un quadro economico globale di forte imprevedibilità, i dati diffusi oggi dalla rilevazione di Unioncamere/Infocamere - sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti - inducono a un moderato ottimismo e confermano una tenace dinamicità del nostro tessuto produttivo. Roma nel 2023, con il miglior saldo imprenditoriale nazionale, dimostra di saper reagire in maniera efficace alle difficoltà, ma non bisogna adagiarsi ed è prioritario insistere nelle azioni di supporto al tessuto produttivo locale". L'anno appena chiuso ha registrato "una forte crescita del turismo e delle costruzioni, due comparti vitali per l'economia romana. Le ingenti risorse del Pnrr, insieme a quelle stanziate per il Giubileo del 2025 rappresentano un'imperdibile opportunità per rigenerare le infrastrutture della nostra città, rilanciarne l'immagine a livello internazionale e avviare un percorso di crescita strutturale. Non possiamo permetterci di fallire".



