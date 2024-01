La protesta degli agricoltori, 30 trattori in piazza a Frosinone

(v. "Comitati agricoltori in piazza..." delle 10,58) Una trentina di mezzi agricoli si sono radunati dall'alba di oggi in piazzale Europa, a ridosso del centro cittadino nella parte bassa di Frosinone, manifestando la rabbia dei loro proprietari contro le politiche agricole europee e le associazioni di categoria che le hanno concordate. A dare vita alla manifestazione è stato il Comitato degli Agricoltori Traditi, sceso sulle strade di diverse città italiane per contestare le scelte del Governo e delle confederazioni agricole. Un movimento che parte da lontano con la Germania come Paese capofila dove già da diverse settimane i trattori protestano nelle grandi città.

"Siamo al disastro: tasse, accordi internazionali con Paesi che permettono di portare qui prodotti a prezzi stracciati, ci stanno uccidendo. Anche i consumatori avranno un danno, perché non mangeranno più prodotti italiani" ha detto oggi Danilo Calvani, presidente del Comitato degli Agricoltori Traditi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA