'Importanti carenze',stop traghetto che ha rischiato ribaltarsi

A seguito dell'incidente verificatosi nel porto di Ponza e che ha coinvolto alcuni mezzi imbarcati sulla M/N QUIRINO, su richiesta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza la nave è stata sottoposta a visita occasionale da parte del R.I.N.A. che, non avendo riscontrato alterazioni o danni alle strutture, ha confermato la validità della certificazione di classe e statutaria della motonave. Tuttavia, come peraltro richiesto dalla stessa Società Armatrice, il personale ispettivo della Capitaneria di porto di Gaeta ha sottoposto la nave a visita ispettiva, in particolare rispetto all'organizzazione, all'efficienza e al grado di preparazione del personale nella gestione delle emergenze: ebbene, l'ispezione ha rilevato importanti carenze che hanno portato al fermo della nave, e che dovranno essere rettificate nei prossimi giorni - e comunque essere nuovamente verificate prima della partenza. In particolare, le esercitazioni antincendio e di abbandono nave non sono state giudicate soddisfacenti; il personale ispettivo, inoltre, ha verificato la non la corretta tenuta dei registri delle esercitazioni effettuate e l'assenza di alcuni dispositivi di protezione individuale obbligatori. La Laziomar ha assicurato che il fermo nave non condizionerà i collegamenti con le isole.



