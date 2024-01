Giubileo: Agenzia Demanio, Vela riqualificata per dicembre 2024

"Oggi in commissione Giubileo abbiamo audito i rappresentanti dell'Agenzia del Demanio sullo stato di avanzamento dei lavori giubilari di recupero delle Vele di Calatrava e di riqualificazione dell'intera area". Così in una nota il presidente della commissione capitolina, Dario Nanni.

"La stazione appaltante ha riferito che le attività stanno avanzando in linea con il cronoprogramma - aggiunge - i lavori di messa in sicurezza saranno conclusi entro la fine di gennaio, quelli di completamento del palasport sono in fase di realizzazione e infine per i lavori di sistemazione delle aree esterne si è in fase di aggiudicazione della gara. Salvo eventuali contrattempi, i lavori termineranno entro dicembre 2024 e il collaudo si prevede per il primo trimestre del 2025".

"Ricordo che l'intervento che si sta realizzando oltre a mettere a disposizione della città un'infrastruttura nella quale potranno essere organizzati in futuro tantissimi eventi - dice ancora Nanni - è anche l'occasione per riqualificare e riammagliare quel quadrante della città che da troppi anni aspettava questo importante intervento. Come già detto oggi durante l' audizione - conclude - nelle prossime settimane la commissione organizzerà un sopralluogo per monitorare i lavori che si stanno realizzando nel rispetto dei tempi previsti".





