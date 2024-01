Ghiaccio sulle strade ciociare, in azione spargisale

Dalla notte scorsa sulle strade della Provincia di Frosinone sono entrati in azione i mezzi spargisale per contrastare il fenomeno del ghiaccio che si forma sull'asfalto a causa delle temperature basse. Il piano di intervento era stato sviluppato nelle settimane scorse dall'ufficio Viabilità proprio in vista del crollo della colonnina di mercurio, previsto da questa settimana. Appena il Meteo ha confermato le previsioni è partita l'opera di salatura delle strade che ha lo scopo di prevenire la formazione di ghiaccio, specie nei punti critici della viabilità provinciale.

Ponti, incroci, curve, zone d'ombra con condizioni stradali avverse sono state individuate come potenziali pericoli per gli automobilisti.

La decisione, da parte dei tecnici della Provincia di Frosinone, è stata presa a seguito delle temperature a ridosso dello zero registrate nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, dunque durante il traffico per recarsi a scuola o al lavoro.

"Siamo pronti a garantire il nostro impegno per mantenere sicura la viabilità di nostra competenza - ha detto il presidente della Provincia, Luca Di Stefano - con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione e grazie al grande lavoro che svolgono i nostri tecnici, gli agenti della polizia provinciale e gli operai che spesso intervengono anche nelle ore notturne".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA