Forza posto di blocco, patente e revisione scadute da 6 anni

L'allarme è partito dall'Abruzzo con una nota dai Carabinieri di Castel di Sangro: segnalava un'Alfa Romeo MiTo nera che aveva forzato l'Alt a Pescasseroli e si era allontanata sulla Regionale 509 in direzione del Lazio. Per questo, i carabinieri di San Donato Val di Comino (Frosinone) si sono avviati verso il passo di Forca d'Acero che mette in collegamento le due regioni mentre il Nucleo Radiomobile si posizionava più a valle. Hanno intercettato così l'auto in fuga.

Al volante c'era un 28enne di Priverno (Latina): ha ammesso di non essersi fermato all'Alt perché era alla guida senza avere la patente, che gli era stata ritirata dai Carabinieri del suo paese nel 2018 e da allora non aveva più fatto nemmeno la revisione periodica all'auto.

La MiTo gli è stata fermata per tre mesi mentre all'automobilista sono state contestate le due violazioni con un verbale da tremila euro. Ora i carabinieri di Pescasseroli procederanno invece nei confronti del 28enne per non avere rispettato l'Alt.



