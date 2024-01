Fiorello e il Teatro di Roma, 'faranno Natale in casa Crosetto'

Nella consueta rassegna stampa di Fiorello a Viva Rai2! non poteva mancare la polemica politica scoppiata sulla nomina di Luca De Fusco alla direzione generale del Teatro di Roma. "La destra voleva venire anche qui, ma non ha trovato terreno fertile - scherza Fiorello commentando i titoli dei giornali". E poi ironizza: "Tutti contro De Fusco, ma non è vero! Vediamo come si aprirà la stagione... La stagione a teatro si aprirà con Natale in casa Crosetto. Poi, dopo Roma, l'obiettivo è la Scala: infatti verrà portato in scena Il Barbiere di Predappio".



