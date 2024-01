Cocaina, hascisc e marijuana, due arrestati dalla Polizia

Cocaina cruda, hascisc e marijuana sono state sequestrate dalla Polizia di Stato nel corso di un controllo straordinario della provincia di Frosinone nell'ambito dell'Operazione "Alto Impatto".

Gli uomini del questore Domenico Condello hanno concentrato l'attenzione in particolare sulle città di Frosinone e Sora, dove hanno operato l'Ufficio Prevenzione, la Squadra Mobile, la Divisione Anticrimine, la Divisione di Polizia Amministrativa, la Scientifica, la Stradale, il Reparto Prevenzione Crimine del Lazio ed i cani poliziotto arrivati da Nettuno.

Sono stati controllati bar ed esercizi pubblici: uno è stato sanzionato per violazioni amministrative. Sono state effettuate perquisizioni domiciliari scoprendo nel divano di un appartamento un involucro di cellophane con 3 etti di marijuana.

In un'altra perquisizione sono state trovate dosi di cocaina cruda, crack già confezionato e in parte ancora da confezionare e hashish. La polizia ha arrestato gli inquilini dei due appartamenti.

Nel corso dell'operazione sono state identificate 281 persone di cui 40 con precedenti ed 11 extracomunitari; è stata verificata la regolarità di oltre 100 veicoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA