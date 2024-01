'Na notte infame, Piotta annuncia album, romanzo e tour

'Na notte infame è il titolo del nuovo album del cantautore e rapper Tommaso Zanello alias Piotta, in uscita venerdì 1 marzo. Il disco, che prende tutta l'ispirazione dalla recente e prematura scomparsa del fratello maggiore Fabio, è stato scritto proprio con la sua collaborazione. Con lui, scrittore e saggista, ha firmato molti dei testi, e proprio la voce e i versi di Fabio aprono la prima traccia. Un viaggio emotivo in un labirinto di sentimenti che è il rapporto tra fratelli, scandito dalle vicissitudini personali e generazionali dei due, la voce di Piotta racconta gli anni che hanno segnato le loro generazioni.

Un viaggio inedito per suoni e formazione, così dopo l'album uscirà in tutte le librerie per La Nave di Teseo il primo romanzo di Tommaso dal titolo Corso Trieste, sempre scritto con il fratello Fabio.

Piotta sarà poi in tour il 15 marzo al Viper di Firenze, il 16 marzo da Largo Venue a Roma, il 21 marzo all'Hiroshima di Torino, il 22 marzo al Mercato Sonato di Bologna, il 13 aprile al Mattorosso di Montebelluna (TV), il 18 aprile al Magnolia di Milano e il 19 aprile al The Cage di Livorno.



