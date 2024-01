Gasparri, Lega al 34% nel 2019 ma i numeri cambiano

"Nel 2019 Forza Italia viveva un momento difficile, la Lega aveva preso il 34% ma i numeri cambiano, siate fiduciosi, in politica si scende e si sale".

L'ha detto Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, aprendo il congresso della federazione romana del partito, in corso nell'hotel Ergife. Gasparri ha poi citato e ringraziato i militanti che "ci sono sempre stati" rimarcando che "noi qua ci siamo dal '94". E chiesto un applauso per il senatore Claudio Lotito entrato in sala. Poi Gasparri ha continuato: "Abbiamo riorganizzato questo partito e abbiamo resistito. Forse al Comune di Roma oggi avremmo numeri diversi e migliori, se si fossero fatte altre scelte ma qualcuno forse non voleva perché FI si sarebbe rafforzata. Bertolaso sarebbe stato un candidato migliore (al Campidoglio, ndr) perché diciamo la verità Michetti (candidato del centrodestra) non je la faceva".

Il congresso si aperto, come da tradizione, con l'inno di Mameli seguito da quello di Forza Italia.



