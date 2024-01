Di Francesco, punti pesanti dopo settimana difficile

Una vittoria voluta a tutti costi. Con grande lucidità e giocando a calcio. E' la sintesi di Eusebio Di Francesco dopo il successo nella sfida-salvezza col Cagliari. Tre punti dopo 5 sconfitte di fila e che mancavano da quasi 2 mesi. "Bravi a reagire ed a interpretare la gara soprattutto nella ripresa quando abbiamo iniziato a giocare calcio e tutto quello che facevamo era più razionale - afferma Di Francesco - Ho sempre detto che ci salveremo solo attraverso un gioco propositivo. Ma vorrei sottolineare pure l'aspetto psicologico contro una squadra esperta. Prima dell'intervallo stavamo per innervosirci per alcuni episodi e sarebbe stato letale. Negli spogliatoi ho invitato alla calma ed a giocare.

Tutti si sono sacrificati, è stata una settimana difficile, ho adattato Gelli e Brescianini nel ruolo di terzino e credo di aver avuto risposte importanti. Sono punti pesanti ma il cammino è lungo". Di Francesco sottolinea la carica dei tifosi già arrivata alla vigilia in ritiro. "Tifosi splendidi, costruttivi che hanno ha rispecchiato la squadra", sostiene il tecnico che ha difeso a spada a tratta Cheddira uscito tra qualche fischio".

Claudio Ranieri mastica amaro pur riconoscendo i meriti del Frosinone e applaudendo la prodezza su punizione di Soulé. "Una perla alla Maradona, alla Zico. E' il bello del calcio", ammette l'allenatore del Cagliari. "Il Frosinone nel secondo tempo ha spinto tanto e noi non avevamo giocatori per attaccare gli spazi in contropiede - osserva Ranieri - Ma non voglio aggrapparmi alle assenze. Ci siamo chiusi troppo, abbiamo provato a creare loro qualche difficoltà, ma alla fine hanno vinto con merito.

Anche se Turati ha salvato il risultato 2 volte e forse avremmo raccontato un'altra storia".

Per il Cagliari continua il mal di trasferta. "Forse in casa questa partita non l'avremmo mai persa - aggiunge Ranieri - Non so cosa capita alla squadra, forse a Cagliari si sente più sicura. Comunque la sconfitta non ci deve buttare giù. Sappiamo qual è il nostro percorso e sono convinto che lotteremo fino alla fine per la salvezza". Sul mercato taglia corto: "Abbiamo pochi soldi, ho un gruppo di ragazzi che vuole salvarsi e farà di tutto per raggiungere il traguardo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA