Architetture Inabitabili alla Centrale Montemartini di Roma

Dal 24 gennaio al 5 maggio la Centrale Montemartini di Roma ospita la mostra Architetture Inabitabili, a cura di Chiara Sbarigia con Dario Dalla Lana.

L'esposizione riunisce video, pagine inedite di apprezzati autori italiani che hanno scritto per l'occasione e 150 fotografie storiche e di artisti contemporanei come Gianni Berengo Gardin, Guido Guidi, Marzia Migliora, Mark Power, Sekiya Masaaki, Steve McCurry, oltre ad alcune immagini di Francesco Jodice e di Silvia Camporesi, appositamente commissionate per la mostra.

Il materiale esposto, in gran parte proveniente dall'Archivio Luce Cinecittà e da altre teche, vuole mostrare un nuovo punto di vista sull'architettura, una concezione diversa da quella comunemente legata alla funzionalità abitativa. L'intento è di indagare il rapporto critico tra l'abitare e il costruire, partendo da 8 edifici italiani, emblematici di questa frattura.

Sono, appunto, 'architetture inabitabili', che tuttavia hanno una forte carica simbolica, emblemi della città in cui sorgono.

Promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzata e realizzata da Archivio Luce Cinecittà, la mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 19.



